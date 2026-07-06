Sofia Belórf jätti saapumatta BFF podi -podcastin nauhoituksiin.

Emilia "Emjeni" Aaltosen ja Selen Ahishalin luotsaaman, Podimo-palvelussa ilmestyvän BFF podi -podcastin tuoreessa jaksossa oli tarkoitus kuulla vieraana seurapiiri- ja tosi-tv-tähti Sofia Belórfia. Toisin kuitenkin kävi, sillä Belórf perui podcast-haastattelun viime hetkellä – jo toistamiseen.

Aaltonen ja Ahishali kertovat säätäneensä aikatauluja useaan otteeseen, jotta Belórf pääsisi osallistumaan jakson nauhoituksiin.

– Tämä on meille tosi harmillista, että olemme tehneet jakson valmiiksi ja säätäneet aikatauluja useasti hänen kohdallaan, jotta hän olisi päässyt. Tänään saimme puoli tuntia ennen nauhoitusten alkua viestin, että hän on estynyt tulemasta, Aaltonen kertoo.

– Edellisellä kerralla tulimme pari päivää sitten melkein studiolle asti, mutta hän ei tullut paikalle, Ahishali jatkaa.

Ahishalin mukaan sekä hän ja Aaltonen että heidän tiiminsä Podimolla tekivät turhaa työtä Belórfin haastattelun eteen.

– Harmittaa myös sen puolesta, että tuhlataan muidenkin aikaa, hän sanoo.

Ahishali kertoo aavistelleensa, että Belórf tekisi heille oharit. Tämän haastattelusta oli kerrottu etukäteen podcastin Instagramissa, ja Ahishali oli tuntenut häpeää siitä, ettei haastattelu välttämättä toteutuisikaan.