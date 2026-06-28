Putin myöntää, että Venäjällä on nyt vaikeaa.
Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi sunnuntaina, että Venäjä käy parhaillaan läpi vaikeaa vaihetta, mutta että se on opettanut maalle paljon. Lausunnosta kertoo maan valtiollinen uutistoimisto Tass.
Putinin lausunto kuultiin maan valtapuolue Yhtenäisen Venäjän puoluekokouksessa.
Hän sanoo varmistavansa maansa turvallisuuden ja voittavansa "haasteet".
Ukrainan sota on tullut viime aikoina lähelle myös tavallista venäläistä Ukrainan iskettyä toistuvasti pitkälle Venäjän rajojen sisälle. Öljynjalostamot ovat liekehtineet muun muassa Pietarissa ja pääkaupunki Moskovassa.
Venäjän miehittämää Krimiä vaivaa paha polttoainepula, koska Ukrainan iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja -jalostamoita.
Putin sanoo, että maan hallinto on tietoinen ongelmista.
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