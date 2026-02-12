Suomen jäätanssijat onnistuivat Milanon olympialaisissa, mutta ensi vuoden MM-kotikisojen jälkeen on ison mietinnän paikka.

Taitoluisteluvalmentaja Maurizio Margaglion puheelle ei ollut tulla loppua, kun hän kehui suojattejaan Juulia Turkkilaa ja Matthias Versluista Milano-Cortinan olympialaisten taitoluisteluareenan sivukäytävällä myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa.

Takana oli jäätanssin vapaatanssi, jonka päätteeksi suomalaispari saavutti olympialaisten 12. sijan.

Margaglio pitää suoritusta lähtökohdat huomioiden erinomaisena.

– Täytyy ottaa huomioon, minkälainen tilanne oli vielä muutama kuukausi sitten. Marraskuun puolivälissä he eivät olleet vielä luistelleet kilpaa tällä kaudella, hän kertoi.

Italialainen vuoden 2002 olympiapronssimitalisti Margaglio on luotsannut suomalaisparia kauan ja elänyt heidän taivaltaan, joka ei ole ollut kuopaton.

Loukkaantumiset ja sairastelut ovat vieneet Turkkilalta ja Versluisilta arvokilpailuja vuosien saatossa. Margaglion mukaan yksi vaikeimmista hetkistä koitti alkusyksystä, kun Versluisin jalan hermojuurivamma esti luistelun.

Kolmien arvokilpailujen kausi vaarantui.

– Puhuimme luistelijoiden kanssa, että on kolme reittiä pois tilanteesta. Ensimmäinen on luovuttaa, toinen on palata takaisin samanlaisina ja kolmas on palata takaisin vahvempina kuin olimme aiemmin.

Turkkila ja Versluis valitsivat viimeisen vaihtoehdon, vaikka vamma oli arvaamaton ja kilpailukauden aloitusta piti lykätä viikko viikolta.

Päätavoite säilyi

Syksyn kansainväliset kilpailut hupenivat yksi kerrallaan. Turkkila ja Versluis kilpailivat ensimmäisen kerran vasta joulukuussa SM-kilpailuissa.



Edessä siinsivät tammikuussa EM-kilpailut Sheffieldissä, helmikuussa olympialaiset Milanossa ja maaliskuussa MM-kilpailut Prahassa.



– Asiat etenivät viikko kerrallaan, ja he ehtivät EM-kilpailuihin. Kauden päätavoite oli silti koko ajan olympialaisissa, Margaglio sanoi.



EM-kilpailujen kahdeksas sija kohotti itseluottamusta. Jalka alkoi tuntua jälleen omalta, kun olympialaiset lähestyivät, joten aika riitti huippukuntoon pääsemiseen.



Milanossa rytmitanssin 77,96 pistettä jäivät niukasti EM-kilpailujen pisteistä, mutta vapaatanssin 118,07 pistettä kasvattivat kauden parhaan kokonaissuorituksen lukemiin 196,03.



– He luistelivat kaksi fantastista ohjelmaa ja ovat ehdottomasti yksi maailman huippupareista. Olen ylpeä siitä, mitä he tekivät, Margaglio tunnelmoi.

Tamperetta kohti

Margaglio myöntää olevansa ylpeä koko matkasta Turkkilan ja Versluisin kanssa.

– Matka on ollut uskomaton. Vuonna 2023 he saavuttivat EM-pronssia Espoossa. Se on yksi uran kohokohdista. Olen todella ylpeä tekemästämme työstä, kun saimme nostettua Suomen palkintokorokkeelle.

Margaglion merkitys Suomen jäätanssin nousussa on ollut merkittävä.

– Meillähän olisi ollut kaksi paikkaa olympialaisiin, mutta Juho Pirisen ja Yuka Oriharan pääsy kariutui passin takia, Margaglio viittasi japanilaisen Oriharan tilanteeseen, kun hän ei saanut ajoissa Suomen kansalaisuutta.

Orihara ja Pirinen saavat edustaa Suomea EM- ja MM-kilpailuissa ja sparraavat erinomaisesti 31-vuotiaita Turkkilaa ja Versluista, joiden jäätanssiura lähestyy päätepistettä.

Ovatko nämä viimeiset olympialaisenne?

– Koskaan ei saa sanoa ei koskaan. Kun aloitimme yhdessä, nämä olivat pääkisat, Turkkila avasi ennen Milanon kisaurakan alkua.

He kokivat olympialaiset jo korona-aikana Pekingissä ja sijoittuivat lupaavasti 15:nneksi. MM-tasolla on tullut parhaimmillaan yhdeksäs sija vuonna 2023.

– Suomelle myönnettiin vuodeksi 2027 MM-kilpailut ja haluamme ehdottomasti sinne, Turkkila lupasi uran jatkuvan.

Versluis muistutti lajin vaativuudesta.

– MM-kotikisojen jälkeen katsotaan, miten kroppa kestää.

Entä mitä valmentaja Margaglio tuumii tämän ja ensi kauden MM-kilpailuista?

– Täytyy ladata patterit tämän olympiaurakan jälkeen, hän puhalteli.

– Tampere on päätavoitteemme. Haluamme, että meillä on siellä kaksi paria mahdollisimman hyvässä iskussa, Margaglio sanoi pienen mietinnän jälkeen.