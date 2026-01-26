Rahavaikuttaja Piia-Marika Jokelalle säästäminen on hauska harrastus, mutta tarve siihen nousi Ukrainan sodasta.

Suomen Pankin mukaan suomalaiset ovat innokkaita säästäjiä, sillä marraskuussa 2025 kotitalouksien talletukset nousivat kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle.

Rahavaikuttajille erilaiset säästöhaasteet ovat mahdollistaneet elämyksiä ja opettaneet järkevöittämään kuluttamista.

Annemari Valo ja Piia-Marika Jokela jakavat nyt suosikkinsa säästöhaastevinkeistä.

Heräteostoksia vastaava summa jemmaan

Annemari Valo innostui säästämisestä, kun huomasi, että itsenäisyys ja sen myötä koittanut vapaus kuluttaa tulojaan oman mielen mukaan johti toistuviin heräteostoksiin.

– Huomasin, että houkutuksia tuli vastaan koko ajan ja tuli osteltua liikaa, jos oli vaikkapa jokin paita alessa.

Valo päätti, että jokaisen heräteostoksen kohdalla hänen tulisi säästää vastaava summa säästötilille.

– Jos ostin 20 euron paidan tai 5 euron suklaalevyn tai muuta vastaavaa ylimääräistä, piti minun siirtää toinen 20 euroa tai 5 euroa itselleni säästöön.

Kun heräteostoksille tuli ikään kuin tuplahinta, alkoi Valo käyttämään enemmän harkintaa siihen, olisiko esimerkiksi hänen himoitsemansa paita todella niin korkean summan arvoinen.

– Haaste toimi minulla tosi hyvin, koska sitten, jos pohtimisen jälkeen kuitenkin päädyin tekemään ostoksen, jouduin myös siirtämään rahaa säästöön.

– Ja toisaalta aina, kun jätin jotain ostamatta, säästin vielä enemmän rahaa, kun tuote jäikin kaupan hyllylle.

Säästämänsä rahat Valo siirsi aluksi korolliselle säästötilille, mutta jo hyvin nopeasti hän alkoi laittamaan sivuun siirtämiään summia sijoituksiin.

– Esimerkiksi ensiasunnon ostoon käytimme säästyneitä varojani.

Kauppakulujen pyöristys

Sittemmin Valo on kokeillut monia muitakin säästämisen tapoja ja jakaa nyt vinkkejä aiheesta @rahamaratoni-Instagram-tilillä.

Hän muistuttaa, että taloudellista puskuriaan voi lähteä kasvattamaan myös hyvin pienistä summista.

Valo vinkkaa pyöristyshaasteesta, jota hyödyntää itse luottolaskujen lyhentämiseksi ja säästöjen kerryttämiseksi.

– Jos ostaa esimerkiksi ruokaa ja summaksi tulee 5,50 euroa, pyöristää summan seuraavaan tasalukuun eli kuuteen ja laskee tasasummasta kauppakulujen loppusumman pois.

– Jäljelle jäävät sentit eli tässä tapauksessa 50 senttiä siirretään säästöön.

Valon mukaan kymmeniä senttejä säästämällä säännöllisesti summat kertyvät yllättävänkin nopeasti isoiksi.

5 050 euroa sadan kirjekuoren haasteella

Raha- ja budjettivaikuttaja Piia-Marika Jokela suosii säästämistä haasteiden avulla, koska niillä edistymistään saa visualisoitua, mikä lisää motivaatiota pysyä säästötavoitteessa.

Jokela aloitti säästämisen itse sadan kirjekuoren haasteella, jossa tavoitesumman voi asettaa juuri omaan tavoitteeseensa sekä taloustilanteeseensa sopivaksi.

Haasteessa jokaiseen kuoreen kirjoitetaan yksi numero ykkösestä sataan ja kuorien joukosta valitaan yksi kerrallaan sen mukaan, millaisen summan sillä hetkellä pystyy sivuun siirtämään.

– Kaiken kaikkiaan haasteessa säästyy tosi iso summa eli 5 050 euroa. Kyseessä on pitkäjänteinen tapa säästää, mutta kuoren voi valita aina vallitsevan taloustilanteen mukaan, Jokela vinkkaa.

Kuoria ei tietenkään ole pakko käyttää, vaan seurantaa voi tehdä myös kirjaamalla luvut vaikkapa paperille.

Jokela itse käytti sadan kuoren säästöhaastetta nopeuttaakseen isomman lainan takaisinmaksua.

– Valitsin joukosta aina yhden kuoren ja lyhensin kuoressa olevan numeron verran lainaa pois. Koko ajan kuoret vähenivät ja samalla merkkasin myös seurantataulukkooni lainasumman pienenemistä.

Testaa 31-versio

Mikäli säästäminen on itselle vielä uusi, ehkä hieman haastavakin juttu, suosittelee Jokela testaamaan kuorihaastetta 31-versiona.

Siinä kirjoitetaan numerot 1–31 kolmeenkymmeneenyhteen kirjekuoreen ja säästöön laitetaan aina kirjekuoreen kirjatun luvun mukainen euromäärä.

– Haasteen voi suorittaa kuukaudessa tai jakaa pidemmälle aikajaksolle. Yhteensä säästöön kertyy 496 euroa.

Näin voit "tienata enemmän", kun palautat pulloja. Juttu jatkuu videon alla.

1:04 Kauppojen etukorttien ja pullonpalautuskuitin yhdistelmä voi johtaa kassalla lopputulokseen, jota moni ei ole tullut ajatelleeksi.

Säästämiselle täytyy olla selkeä määränpää: "Voi edistää onnistumista"

Jokela huomauttaa, että haasteita merkittävämpää säästötavoitteissa onnistumisessa on se, että tietää, mitä varten säästää.

– Muuten vain säästäminen ei välttämättä motivoi, mutta esimerkiksi se, että on 200 euron hätävara sen varalta, että pesukone pimahtaa, voi edistää onnistumista.

Jokelalle merkittävin syy säästämiseen oli herääminen Ukrainan tilanteeseen.

– Tajusin, että jos sama tapahtuisi Suomessa, minulla ei olisi mitään hätävaraa olemassa poikkeustilanteessa.

– Minulle oli suurin motivaattori ymmärtää, että olin aika huonossa tilanteessa ja halusin päästä tilanteeseen, jossa minä olen raha-asioiden päällä ja varautunut poikkeustilanteeseen, aiemmin palkasta palkkaan elänyt Jokela kertoo.

