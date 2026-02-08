Vierailimme Tallinnan sataman suositussa supermarketissa ja selvitimme muun muassa jauhelihan menekkiä.

Naudanlihan ja erityisesti naudan jauhelihan kohonnut hinta on viime aikoina puhuttanut Suomessa. Suomalaiskauppojen jauhelihahyllyillä on jo vuoden ajan tiedotettu saatavuusongelmista, eikä helpotusta ole näköpiirissä.

Mutta mikä on tilanne lahden toisella puolen? Huomenta Suomessa piipahdettiin tiistaina Tallinnassa ja selvitettiin, millaisia ruokaostoksia paikallisesta supermarketista kannattaisi tehdä.

Halvempi jauheliha ei näy hamstrauksena

Satamassa sijaitseva Rimi Nautica -myymälä on monelle suomalaisturistille tuttu ostoskohde. Sieltä matkaajien mukaan lähtee muun muassa paikallisia juustoja, leipiä ja makeisia.

Tällä hetkellä 400 gramman naudanjauhelihapaketti maksaa myymälässä 3,99 euroa. Suomessa vastaavasta tuotteesta voi joutua pulittamaan jo jopa 6–7 euroa kaupasta riippuen.

Kauppaketjun viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille, ettei sataman supermarketissa olla havaittu kuitenkaan sen enempää kuhinaa jauhelihahyllyillä.

– Jauheliha on tuoretuote ja vaatii erityisiä kuljetusolosuhteita, joten hintaero ei ehkä ole vaivan arvoinen, kauppaketjusta arvioidaan.

Mikä muu ihmetyttää tallinnalaisen supermarketin jauhelihahyllyllä? Millaisia tuotteita asiantuntija suosittelisi kaupasta ostamaan? Katso videolta koko haastattelu.