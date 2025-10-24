Kirjaston kirjoja lainaamalla säästää omia pennosiaan.
Kirjastoista voi myös lainata nykyään lähes mitä tahansa, kuten pastakoneen – ja Ruotsissa jopa miehen! Kun lainaa, ei tarvitse ostaa omaa. Silloin säästyy rahaa.
Monet kirjastot tarjoavat asiakkailleen tavan laskea, paljonko kirjoja, elokuvia tai musiikkia lainaamalla säästää.
Näin paljon säästät lastenkirjoissa
Esimerkiksi Satakirjastot tarjoaa asiakkailleen laskurin, jonka avulla omat säästöt voi tarkistaa.
Laskurin mukaan neljä aikuisten, kaksi lasten kirjaa ja yhden elokuvan lainaava säästää kuukaudessa noin 143 euroa, vuodessa jo noin 1 700 euroa.