Yllättävä työtilanne säikäytti Sannan budjetoimaan: Sadan tonnin sijoituspotti ja seitsemän sijoitusasuntoa jo neljässä vuodessa!

Sannan säästämis- ja sijoitusinnostus alkoi yllättävästä tapahtumasta viisi vuotta sitten.

35-vuotias lahtelainen Sanna Latvala hurahti budjetointiin ja kartutti itselleen jo neljässä vuodessa 100 000 euron sijoituspotin ja seitsemän sijoitusasuntoa. Hän kertoo MTV Uutisille, miten se onnistui.

Käänteentekevä maaliskuu 2020

Kaikki alkoi maaliskuussa vuonna 2020, kun Sannan suhde rahaan muuttui pysyvästi. Hän oli avopuolisonsa kanssa lomalla Thaimaassa, kun työpaikan chat-ryhmään kilahti viesti, jossa kerrottiin, että muutosneuvottelut alkavat.

Sanna on koulutukseltaan matkailuvirkailija, jonka elämä vei kaupan alalle. Hän oli ollut viimeiset kahdeksan vuotta töissä osastovastaavana urheiluliikkeessä.

Yt-uutinen oli järkytys. Koskaan aiemmin Sanna ei ollut joutunut tilanteeseen, jossa hän ei pystynyt vaikuttamaan työkuvioihinsa. Hän oli aina vaihtanut työpaikkaa omasta aloitteestaan

– Ensimmäistä kertaa tuli olo, että hyville tyypeille ei aina välttämättä riitä töitä.

Tuolla kerralla Sanna selvisi muutosneuvotteluista menettämättä työtään. Kokemus oli kuitenkin niin havahduttava, että hän alkoi tarkastella rahankäyttöään uusin silmin.

Budjetointi paljasti rahareiät

Ratkaisevaa oli se, kun hän alkoi budjetoida menojaan kirjaamalla ne ylös. Hän tajusi paremmin kuin koskaan, miten paljon rahaa todella paloi kampaajaan, ripsenpidennyksiin ja tekokynsiin, sokerointeihin, kasvohoitoihin ja personal trainerin palveluihin. Näiden palveluiden päälle tulivat vielä vaateostokset ja muut hankinnat.

– Entinen elämäni oli sitä, että tili tuli, tili meni. Tosi impulsiivista ostelua.

Rahaa ei jäänyt juuri säästöön eikä palkka kauan tilillä levännyt. Puskurivaroista ei ollut tietoakaan. Lahjakortitkin hänen piti päästä käyttämään saman tien.

Sanna myöntää, että joskus tuli elettyä Visalla viimeinen viikko. Palkkapäivää odottamassa saattoi olla parin sadan euron lisälasku.

Huolettomia kulutustottumuksia kuvasi hyvin se, että tuo kahden tonnin Thaimaan reissu oli ostettu luottokortilla.

– Joku vipu kääntyi korvien välissä, että ei vitsi, ei tämä näin voi jatkua.

Joku tolkku kuitenkin

Aivan hunningolla Sannan talous ei sentään ollut. Hänellä oli vuonna 2012 ostettu ensiasunto, jonka lainanlyhennykset ja muut kulut hän maksoi joka kuukausi. Hänellä ei ollut pikavippilaskuja tai yltiömäistä velkaa.

Perintöä Sanna ei ollut koskaan saanut, mutta äiti oli aikoinaan alkanut säästää hänelle niin, että täysi-ikäisenä kasassa oli kymmenen tuhatta euroa.

– Sillä sain omarahoitusosuutta ensiasuntoon.

Rahapuhe vei mennessään

Aloitettuaan budjetoinnin Sanna huomasi suorastaan hurahtavansa siihen. Hän intoutui karsimaan menojaan ja säästämään kaiken ylimääräisen, mitä 2 800 euron bruttopalkasta jäi.

– Huomasin, ettei ole edes vaikeaa saada tonnia säästöön kuukaudessa.

Teema vei mennessään. Sanna alkoi lukea rahasta ja sijoittamisesta kertovia kirjoja ja kuunnella aiheesta kertovia podcasteja ja äänikirjoja, kuten Tony Robbinsin Raha – peli haltuun.

– Kun innostun jostain, innostun kunnolla, hän nauraa.

Asuntosijoittajaksi

Jo toukokuussa 2020 Sanna oli ostanut ensimmäisen sijoitusasuntonsa. Hän hyödynsi vapaita vakuuksia, jolloin hän saattoi käyttää ensiasuntoaan uuden sijoitusasunnon vakuutena eikä hänen tarvinnut käyttää enää omaa rahaa uuteen asuntoon.

– Sillä tavalla lähti lumipallo pyörimään asuntojen kanssa.

Kaikki asunnot vuokralla, lainaa yli 300 000 euroa

Nykyisin sijoitusasuntoja on seitsemän. Jokaisen asunnon laina lyhentyy kuukausittain vuokranmaksujen myötä. Sanna itse asuu yhdessä avopuolisonsa kanssa.

Lainaa hänellä on asuntokauppojen myötä yhteensä yli 300 000 euroa. Ensiasunnosta velkaa on jäljellä enää yhdeksän tonnia, ja hänen tavoitteensa on maksaa se tämän vuoden aikana pois.

– Näin sieltä vapautuu 500 euroa kuukaudessa kassavirtaa seuraaviin asuntoihin, mistä voin taas lyhentää seuraavaa lainaa vähän nopeutettuna tai sijoittaa sen toisaalle.

Rahat laukun sijaan osakkeeseen

Samoihin aikoihin ensimmäisten sijoitusasuntokauppojen kanssa Sanna avasi osakesäästötilin ja alkoi sijoittaa rahastoihin sekä osakkeisiin.

– Kun minulle oli budjetoinnin avulla selvinnyt, mihin raha oikeastaan meneekään, innostuinkin siitä, että voisin laittaa 300 euroa Marimekon osakkeeseen sen sijaan, että ostaisin samalla rahalla uuden Marimekon laukun, hän kertoo.

Nyt Sannalla on laajalle hajautettu sijoitussalkku, jossa on rahastojen lisäksi osakkeita ja kryptovaluuttaa. Vain neljässä vuodessa, vuoden 2024 helmikuuhun mennessä, potti oli jo yhteensä 100 000 euroa. Ja nyt vuotta myöhemmin sijoituksissa oleva summa on vieläkin suurempi, yli 160 000 euroa.

Tulot nyt

Rahainnostuksen ja työtilanteen muuttumisen myötä Sanna päätyi hakemaan pankkiin töihin vuonna 2024. Hän sai paikan ja tienaa tällä hetkellä 2 700 euroa bruttona kuukaudessa.

Tuloja tulee myös kevytyrittäjyydestä. Vuonna 2023 Sanna pisti pystyyn y-tunnuksen ja verkkokaupan, jossa hän myy laatimaansa budjettikirjaa. Hän kertoo, että sitä on puolentoista vuoden aikana myyty lähes 3 000 kappalettta, joista on menneenä vuonna tullut lisätuloa kuukausittain yli 800 euroa.

Sanna tekee sisältöä sosiaaliseen mediaan, mutta vuoden aikana hän on tehnyt vain muutamia kaupallisia yhteistyötä. Niistä rahaa tuli muutaman satasen verran.

Lisäksi hän on tehnyt kuukausittain yhden viikonlopun vuoroja entiseen työpaikkaansa urheiluliikkeessä tienaten siitä noin 200 euroa. Tältä osin hän aikoo nyt pistää pillit pussiin, jotta vapaa-aikaa jäisi hieman enemmän.

Vuokramarkkina on tällä hetkellä haastava

Kaikki Sannan seitsemän sijoitusasuntoa ovat vuokralla. Vuokratuloista menee 30 prosentin pääomavero. 2 700 euron kuukausipalkasta hänelle jää käteen verojen jälkeen noin 1 600 euroa.

– Jostain ne verot pitää kumminkin maksaa, joten olen laittanut ne menemään suoraan palkkatuloista.

Korot ovat tällä hetkellä niin korkealla, että lainanlyhennysten ja yhtiövastikkeiden jälkeen vuokratulot eivät riitä kattamaan asuntojen menoja. Tällä hetkellä lainan korkoihin menee noin 450–480 euroa kuussa omasta pussista.

Neljä vuotta sitten Sannan hankkiessa asuntonsa tilanne oli toinen. Korot olivat nollassa ja jokaisesta kämpästä jäi kaikkien kulujen jälkeen noin 20 euroa "kahvirahaa".

– Lainanlyhennyksen, yhtiövastikkeen sekä vesimaksujen jälkeen käteen jäi noin 20 euroa per asunto kassavirtaa, hän selventää

Kenties vähemmän töitä tulevaisuudessa

Nykyinen korkotilanne ei Sannaa lannista, sillä hän näkee hyödyt pitkälle tulevaisuuteen. Jos 500 euroa kuukaudessa joutuu laittamaan omaa rahaa lainanlyhennykseen, on se oikeastaan 500 euroa kuukaudessa säästöä itselle. Hän huomauttaa myös, että nyt on jo nähty korkojen kääntyneen laskuun.

– 20 vuoden päästä minulla on seitsemän velatonta sijoitusasuntoa.

Sannan tavoitteena on tulevaisuudessa vähentää työntekoa.

– En sano, että haluan olla taloudellisesti riippumaton, mutta haluan vaikuttaa siihen, miten paljon teen töitä vaikka viisikymppisenä, kolme vai viisi päivää viikossa, hän kertoo.

Budjetoitua elämää tietyin mukavuuksin!

Joku saattaisi varallisuuden kasvun myötä alkaa elää leveämmin. Sanna kuitenkin kertoo, että hänen elämänsä on samalla tavalla säästeliästä kuin mitä se on ollut viimeiset viisi vuotta.

Kaupasta hän ostaa edelleen sen halvimman ketsupin. Hän budjetoi tulonsa ja menonsa edelleen joka kuukausi. Palkastaan hän maksaa aina ensin itselleen ja siirtää rahaa sijoituksiin.

– Olen nyt tehnyt ylimääräisiä lainanlyhennyksiä, sillä tavoite on tänä vuonna saada ensiasunnon laina maksettua pois, hän lisää.

Enää Sanna ei käytä rahaa ripsienpidennyksiin, tekokynsiin tai personal trainereihin, mutta aivan kaikista asioista hän ei ole luopunut eikä aiokaan niin tehdä. Kolmen kuukauden välein on edelleen kampaaja ja festariliput ostetaan, jos mieli tekee. Ihosairautensa vuoksi hän käy säännöllisesti kasvohoidossa.

Pitää perehtyä ja olla pitkäjänteinen

Varallisuuden kasvattamisesta haaveileville Sanna antaa sen vinkin, että tarvitaan paitsi asioiden opiskelua myös pitkäjänteisyyttä.

Haastavia aikoja tulee aina, kuten viimeiset viisi vuotta ovat osoittaneet. Tänä aikana on nähty koronaromahdus ja Ukrainan sodan vaikutus markkinaan. Sijoittaja joutuu pohtimaan, pitäisikö myydä kaikki vai ostaa lisää.

– Opiskelemalla on osannut tunnistaa ostonpaikat, että nyt on niin halpa tuo osake, että sitä kannattaa ostaa ja sitten se on lähtenyt nousuun.

Sanna tietää olevansa onnekas

Sanna painottaa, että hän tietää olevansa tietyissä asioissa onnekas. Kaikilla ei välttämättä ole samanlaista mahdollisuutta vaurastumiseen kuin hänellä.

Hänen työtilanteensa on ollut aina niin hyvä, että kuukausitulot ovat olleet säännölliset. Näin siitäkin huolimatta, että viimeiseen viiteen vuoteen on mahtunut kolmet yt-neuvottelut.

Elämisen kustannuksia on Sannan kanssa jakamassa hänen puolisonsa. Mies hoitaa asuntoon liittyvät menot, kuten sähkölaskut. Sannan kukkarosta maksetaan ruoat ja kodinhoitoon liittyvät menot. Heillä ei ole lapsia.

Mitä tulee Sannan sijoitusasuntoihin, niiden lainoista ja kustannuksista hän vastaa itse.

– Ja kyllähän säästämismahdollisuuksia parantaa sekin, että Lahden seudulla asuminen on huomattavasti halvempaa kuin esimerkiksi Helsingin keskustassa. Kaikki sijoitusasunnot sijaitsevat myös Lahdessa.

Budjetointi on nyt elämäntapa

Kuten haastattelusta voi päätellä, Sanna on intohimoinen säästäjä. Sellaiseksi hän itseään kuvaileekin.

– Siitä tulee varmaan vähän samaa euforiaa ja endorfiinia kuin mitä olen joskus saanut ostelusta ja kuluttamisesta, hän tuumaa.

Budjetointi on kuin elämäntapa tai harrastus, josta hän ei osaisi enää luopua.

– Nautin siitä, kun voin kirjata, että okei, nyt meni 70 euroa Prismaan ja jäljellä on 330 euroa ruokabudjetista.

Puolisokin intoutui säästämisestä

Sanna paljastaa, että puolisokin innostui säästeliäämmästä elämäntavasta. Jos tämä ennen vaihtoi auton uuteen parin vuoden välein, on hän kurvaillut menemään viimeiset kahdeksan vuotta samalla kulkupelillä, mikä on paljon.

– Nuukuus tarttuu, Sanna virnistää.

