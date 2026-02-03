Mikael Sundberg säästää aikaa arjessaan mealpreppaamalla.

Mikael Sundbergin mealprep-videot ovat kiinnostaneet somessa. Ennen ruokavideoiden kuvaamista sosiaalisen mediaan Sundberg kokeili mealpreppausta neljän viikon ajan itsekseen.

– Huomasin, että se helpotti arkeani tosi paljon, kun ruoat olivat valmiina jääkaapissa, Sundberg kertoo MTV Uutisille.

Mitä on mealpreppaus? Mealpreppauksella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi yhden viikon ateriat suunnitellaan ja valmistetaan kerralla etukäteen.

Neljän viikon kokeilun jälkeen Sundberg alkoi kuvaamaan mealprep-videoita Tiktokiin ja Instagramiin. Sundberg julkaisee yleensä kerran viikossa videon viikon aterioista, ja nykyään katsojat odottavat jo seuraavia videoita.

– Olen itsekin saanut siitä motivaatiota, että ensi viikolla mennään ja tehdään taas ja keksitään jotain uutta ja siistiä.

"Tämä on sellainen tutkimusmatka"

Aterioiden suunnittelu lähtee Sundbergin muistiinpanoista. Jos ruokaa tehdään viidelle päivälle, suunnitellaan kaksi lämmintä ruokaa ja yksi välipala päivää kohden.

– Usein yritän miettiä, mitä en vielä ole kokeillut ja mitä haluaisin seuraavalla viikolla syödä, ja mikä säilyy sen viisi päivää jääkaapissa. Tämä on minulle tutkimusmatka, Sundberg sanoo.

Sundberg suunnittelee aterioita sen perusteella, minkä on hyväksi kokeilemalla todennut.

– Toistaiseksi ei ole hirveästi tullut mitään huonoa. Ainoa vinkki, mikä tulee mieleen on, että kurkku pitää leikata tosi isoihin paloihin, ettei se vetisty.

Sundberg suosii yksinkertaisia ainesosia aterioissaan, ja hän kertoo viikon ostosten maksavan noin 60–70 euroa.

– Tässä säästyy niin aikaa kuin rahaa, ja minulle se tuo selkeyttä, että tiedän, että jääkaapissa on hyvää ruokaa odottamassa.

Parasta mealpreppauksessa Sundbergille on ajan säästyminen, ja valmiista ruoista saa myös säännöllisen ateriarytmin.

– Kaikkien näiden lisäksi se rahansäästö on mukava kaupanpäällinen, Sundberg sanoo.

Miten ruoka säilyy?

Sundberg valmistaa yleensä kerralla ruoat enimmillään viidelle päivälle. Toisinaan videoilla tehdään kuitenkin vaikka vain kolmelle päivälle ateriat, riippuen miltä tuleva viikko näyttää.

Kaikista eniten Sundbergilta kysytään, miten ruoka voi säilyä viisi päivää jääkaapissa, ja miten jaksaa syödä samaa ruokaa monta päivää putkeen.

– Minulle se ei ainakaan ole mikään uusi juttu. Jos tekisi kotona vaikka ison makaronilaatikon, niin siitähän syö monta päivää.

Sundberg sanoo kuitenkin ymmärtävänsä, että esimerkiksi mikä tahansa salaatti ei pysy hyvänä viittä päivää. Hän kiinnittää siksi huomiota siihen, millaisista ainesosista salaatin tekee.

– Esimerkiksi kaalista tehty salaatti pysyy raikkaana ja rapeana viisi tai kuusikin päivää helposti, Sundberg vinkkaa.

Miksi mealprepata?

Sundberg on tehnyt sosiaalista mediaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Hän kertoo ajoittavansa usein mealprep-videoiden julkaisut sunnuntaille.

– Kun maanantaina alkaa työt, niin kaikki ovat usein sunnuntaina jossain kohtaa kotona puhelimella ja katsovat somea. Tuntuu, että sunnuntai on yleensä paras päivä julkaista, Sundberg sanoo.

Kysyttäessä siitä, miksi mealpreppaus kannattaisi, Sundberg ei tiedä mistä aloittaa.

– Joku haluaa säästää rahaa, toinen haluaa säästää aikaa ja kolmas haluaa syödä terveellisemmin. Mealpreppaamalla toteutuu oikeastaan kaikki, Sundberg sanoo.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2025.