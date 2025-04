Milla tienasi pullonpalautuksella yli 800 euroa ja lähti reissuun – "Jotkut eivät usko"

Milla Leskinen harrastaa pullojen bongailua lenkillä. Palautusrahat hän pani tällä kertaa lentolippuihin.

804,97 euroa. Sen verran Milla Leskinen viimeksi tilitti pullonpalautuskolikoita talletusautomaattiin aiemmin tänä vuonna.

Leskinen, 38, harrastaa pullojen ja tölkkien bongailua lenkillä. Hän säästää kaikki toiminnasta kertyvät kolikot matkailua varten.

Viimeisimmät sataset menivät Australian-matkaan.

– Tällä kertaa käytin kaikkinaisuudessaan rahat tähän, ja suunnitelmakin oli, että käytän ne pidempään reissuun. Australiaan lennot kuitenkin olivat niin kalliit, että eivät pullorahat niitä kokonaan kattaneet, mutta ison osan, Leskinen kuvaa.

Matkaseuralaisena oli Leskisen 1,5-vuotias poika, ja Australian lisäksi he kävivät Fidzillä ja Vanuatulla. Parin viikon reissu tyhjensi pullokassat, ja Leskinen aloittaakin keräämisen nyt uudelleen.

Leskinen tilittää pullonpalautuskolikot talletusautomaattiin.Milla Leskinen

Alun perin tölkkibongailu alkoi vuonna 2018.

– Alussa se meni niin, että pikkukolikot, joita sattui olemaan, laitoin säästörasiaan, että niistä kertyisi jotakin. Otin politiikan, että otan kaikki pullonpalautusrahat kolikoina ja laitan säilöön. Olen sellainen pihi ja säästäväinen ihminen, joten mielellään keräilen tölkkejä ulkoakin, Leskinen sanoo.

Alussa käytössä oli vain muutama pieni säästörasia. Ajan myötä kolikkopurkit ja -lippaat ovat lisääntyneet. Rahaa tuolla ihkaensimmäisellä tilityskerralla kertyi parisataa euroa.

– Innostuin siitä niin, että päätin kerätä täyteen kaikki omistamani säästörasiat. Tuurista on kiinni, miten ne täyttyvät. Sattuman kauppaa ovat myös käyttämäni säästörasiat, ne vain satun omistamaan, eli en ole hankkinut niitä lisää.

Rahaa ja yllätyksellisyyttä: " Vertaan sitä Pokémon Gohon"

Leskinen lenkkeilee joka päivä. Samalla hän bongailee kerättävää.

– Vertaan sitä Pokémon Gohon: kulkee ulkona ja bongailee, tässä tapauksessa tölkkejä. Siitä saa mielihyvää, kun lenkin päätteeksi on kasassa taas rahaa.

Keräysretkissä motivoi rahan lisäksi yllätyksellisyys.

– Tietenkin saa myös hyvän mielen, kun kerää roskia pois luonnosta. Kerään myös kaikki pantittomat tölkit, samalla vaivalla ne menevät. Harrastuksen yksi osa on myös luonnon siivoamista.

Toisinaan luontoon hylättyjä pakkauksia kertyy 40 sentin edestä, joskus taas enemmän. Leskinen vie saaliinsa kauppaan kerran viikossa.

– Keskitulo taitaa olla kuukaudelle 20 euroa, mutta se vaihtelee ihan hirveästi. Jos olen reissussa, ei kerry mitään. Omia pulloja näistä on murto-osa, en nykyään juo edes limsaa. Palautettavat ovat lähinnä ihmisten luontoon nakkaamia.

" Jotkut eivät usko, että tien varresta tosiaan löytyy näin paljon"

Edellisen kerran Leskinen rahasti säästörasiansa tammikuussa 2022. Tuolloin hän osti menopaluun Meksikoon ja maksoi laskujakin.

– Silloin tuli aika lailla sama summa kuin nytkin eli noin 800 euroa.

Leskisellä on päivätyö, eivätkä pullorahat maksa matkojen kaikkia kuluja. Kun hän jakaa harrastuksensa tuottamia summia esimerkiksi somessa, osa kommenteista on epäuskoisia.

– Jotkut eivät usko, että tien varresta tosiaan löytyy näin paljon tölkkejä. Kyllä niitä löytyy, jos vaan pitää silmät auki. Ja jaksaa vaivautua ottamaan niitä vaikkapa ojasta.

Paras aika kerätä on kesä, jolloin pussikaljoittelu kyllästää tienpientareita juomapakkauksilta. Toinen erinomainen hetki on kevät, kun sulavien lumien alta paljastuu tölkkejä.

– Minullehan tämä on tavallaan ihan hupia. Vapun ja yleisötapahtumien aikana liikkeellä on pullonkerääjiä, joilla on jätesäkit, sitä en tee. Nämä kertyvät tipoittain siitä, kun ihmiset nakkaavat ne luontoon.

Leskisen haaveena olisi elämänsä aikana nähdä maailman kaikki maat. Nyt vyön alla on jo 114. Seuraavatkin pullorahat hän panee matkalippuihin.

Aikaa miettiä kohdetta on runsaasti, sillä säästörasioiden täyttämien vie vuosia.

– Ehkä jonnekin päin Afrikkaa. Siellä olisi eniten maita, joissa en ole vielä käynyt.

