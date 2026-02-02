Vihtiläinen Mimmu säästää ruokakustannuksissa yksinkertaisella tavalla.

Vihtiläinen Mimmu Koponen-Kilpeläinen jakoi keväällä 2025 Facebookin suosittuun säästämisryhmään oman "pitkän juoksun säästövinkkinsä", joka perustuu kaikessa yksinkertaisuudessaan järjestelmällisyyteen.

– Jääkaapissa säilytetään kaikki lasiastioissa, niin näkee, mitä siellä on, eikä mene hukkaan. Astiat säilytetään kaapissa kansineen, Mimmu vinkkasi ryhmässä.

Järjestelmällinen linja jatkuu myös pakastimessa: Mimmu käy läpi sen sisällön kerran kuukaudessa, jolloin ruokia ei jää vahingossa käyttämättä. Jääkaapin hän siivoaa kerran viikossa.

Mimmu on myös nimennyt pakastelokerot sisällön perusteella.

– Usein, kun löydän kaupoista hävikkejä, niin valmistelen ne rasioihin melko heti, niin ne tulevat käyttöön – ja jos meinaa jäädä, niin ehtii ajoissa pakastaa.

"En heitä rahaa auton ikkunasta, niin en heitä myöskään ostettua ruokaa pois"

Mimmu kertoo MTV Uutisille säästäneensä näin ruokakuluissa jo vuosien ajan. Järjestelmällisyyden ansiosta myös ruokavaliosta tulee huomaamatta terveellisempi.

– Se, ettei tule hävikkiä on tärkeää ekologisesti – mutta en heitä rahaa auton ikkunasta, niin en heitä myöskään ostettua ruokaa pois. Valmiiksi tekeminen ja niin sanottu preppaaminen sekä pakastus säästää myös aikaa arjessa.

Mimmu ei pidä sen tarkempaa kirjaa jääkaapin tai pakastimen sisällöstä, koska kaikki on omin silmin havaittavissa. Pakastimen hän järjestelee niin, että nopeiten vanhentuvat ovat näkyvimmin esillä. Ruokien suunnittelussa Mimmu hyödyntää myös erilaisia kauppojen tarjouksia.

– Tämä säästäminen on vain tapa toimia. Meillä on aina joku projekti muutenkin, mihin säästämme – milloin se on matka, ja nyt se on uusi välttämätön eli lokasäiliö.

"Yllättävän paljon säästöä"

Mimmu kertoo olevansa luonteeltaan järjestelmällinen ihminen, ja käyneensä päivätyönsä ohella myös ammattijärjestäjän koulutuksen.

– Keskimäärin ihmisillä myös on liikaa tavaraa, toki joskus myös liian vähän tilaa. Varsinkin silloin on kiva, että asiat löytyvät ja ovat käytössä helposti.

Mimmu pitää järjestystä yllä myös keittiön kuiva-ainekaapeissa.

Omiin kaappeihinsa Mimmu on haalinut muun muassa erilaisia järjestämistä helpottavia muovilaatikoita, esimerkiksi lähikaupan irtokarkkilaatikoita. Lasipurkkeja talouteen on kerätty kirpputoreilta ja paikallisista roskalavaryhmistä.

– Monen mielestä näillä meidän mikrosäästämisillämme ei ole mitään merkitystä, mutta me kyllä silti säästämme yllättävän paljon.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran toukokuussa 2025.

