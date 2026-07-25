Sami Pajari ei ota paineita siitä, että hänen pitäisi olla seuraava suomalaisvoittaja Jyväskylän MM-rallissa.
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Tuore MM-rallivoittaja ei usko, että tulevassa Suomen MM-rallissa hänen pitäisi mitenkään merkittävästi varautua suurempaan mediahuomioon.
Samalla Toyota-kuski korostaa, että hän on ollut jo pitkään MM-tasolla, joten kohina ympärillä on siinä mielessä tuttua.
– Mulla on yleensä mennyt tosi kivasti silleen, että ihan niistä ensimmäisistä junnu-MM:istä lähtien tietynlainen huomio on lisääntynyt aika lailla askel kerrallaan.
– Ehkä se on mennyt aika luontevasti, niin en usko, että siitä nytkään mitään taakkaa tulee, Toyota-kuski puntaroi.
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Vaikka pikkuluokissa menestystä ja mestaruuksia tulikin, Pajari ymmärtää, että yleiskilpailuvoiton myötä odotukset nousevat.
Ja kun seuraavaksi ajetaan vieläpä kotikisa, jossa suomalaisten odotetaan automaattisesti pärjäävän, paineita voi tulla piirun verran enemmän.