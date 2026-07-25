Teemu Suninen nousi Puolan EM-rallin johtopaikalle lauantain neljännen erikoiskokeen pohja-aikansa myötä.
Päivän kolmas erikoiskoe peruttiin, kun tshekkikuljettaja Dominik Stritesky ajoi Skodansa rajusti puuhun.
Auton koko keula tuhoutui törmäyksessä pahasti, mutta kuljettajakaksikko selvisi hämmästyttävällä tavalla vahingoittumattomina.
Auton sisältä kuvattu video osoitti kuitenkin, että Stritesky oli saanut kypäräänsä niin pahan osuman, että sen lippa oli irronnut törmäyksessä.
Suninen ajoi kartanlukijansa Antti Haapalan kanssa neljännellä erikoiskokeella noin viiden sekunnin turvin pohja-ajan. Suomalaiskaksikko nousi kisan kärkeen 3,6 sekunnin erolla Skodan tallikaveriinsa, puolalaiskuski Jakub Matulkaan.
EM-rallissa ajetaan lauantaina vielä neljä erikoiskoetta.