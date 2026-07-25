Moukariheiton tähti Silja Kosonen selvitti vaatimattomalla tuloksella tiensä Kalevan kisojen loppukilpailuun.
Kosonen viskasi Jyväskylässä ensimmäisellä yrityksellään 60,84 metrin heiton, kun karsintaraja finaaliin oli tasan 60 metriä. Tämän jälkeen Turun Urheiluliiton heittäjää ei enää moukarihäkissä nähty.
Kososen kauden tulostasoon nähden heitto oli kevyt lämmittely viikonloppuun, ja kaiken lisäksi se raapaisi lähtiessään suojaverkkoon. Kosonen rikkoi aikuisten moukarilla ensimmäistä kertaa 60 metrin rajan jo 16-vuotiaana.
Tällä kaudella Kosonen on yltänyt jokaisessa kisassaan vähintään 73 metriin. Kauden tähän asti paras tulos 76,41 syntyi kesäkuun alussa Paavo Nurmen kisoissa.
Karsinnassa kaikkiaan kuusi urheilijaa ylitti karsintarajan. Ykkönen oli Kauhajoen Karhun Suvi Niiranen tuloksella 65,41.
Suomen ennätysnainen Krista Tervo vetäytyi Kalevan kisoista selkävaivojen takia. Naisten moukarin SM-loppukilpailu kisataan Jyväskylässä sunnuntaina.