Ilman kaveria kesäkin voi tuntua pitkältä. Mitä vanhemmat voivat tehdä, jos lapsi on yksinäinen, ja milloin yksinäisyydestä pitää huolestua?

Kesäloma on lapselle ja nuorelle parhaimmillaan vuoden hauskinta aikaa, mutta jos perheessä ei ole muita lapsia, kaverit ovat poissa ja vanhemmat esimerkiksi töissä, lapsi voi tuntea olonsa yksinäiseksi. Kaikilla ei ole ystäviä tai kavereita välttämättä ollenkaan.

Jos "lapsi on lurpallaan", mikään ei oikein kiinnosta ja hän valittaa tylsyyttä, vanhemman ensimmäinen tehtävä on jututtaa lasta, sanoo lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen.

– Hänen pitää ihan ehdottomasti kysellä ja sanoa, että kuule, minua nyt vähän huolestuttaa, että sinä olet ollut tuollainen vähän poissaoleva tai alakuloisen oloinen, että mistäs kiikastaa, Sinkkonen neuvoo MTV Uutisten haastattelussa.

Leiriltä voi saada kavereita

Käytännön apu yksinäisyyteen voisivat olla vaikka kesäleirit.

– Niitähän on todella moneen lähtöön ilman, että siellä on mitään suoritevelvoitteita tai harrastusta, että pitää osata soittaa tai pelata jalkapalloa tai muuta, vaan että tehdään yhdessä erilaisia juttuja. Nehän ovat paikkoja, joissa lapset saavat kavereita.

Yksi alakouluikäisen lapsen suuri suru voi liittyä muuttoon uudelle paikkakunnalle, jolloin sydänystävä on jäänyt kilometrien päähän.