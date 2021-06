Osa päiväkoti-ikäisistä on koko kesän hoidossa – pienikin lapsi voi uupua, näistä merkeistä tunnistat paussin tarpeen

Kunnista kerrotaan, että aina on lapsia, jotka ovat varhaiskasvatuksen piirissä myös kesällä. Syyt ovat moninaisia; useimmiten kyse on siitä, että huoltajilla ei syystä tai toisesta ole lomaa kesällä, eikä lähipiirikään pysty auttamaan.

Esimerkiksi Turusta kerrotaan, että näillä lapsilla on kuitenkin "yksittäisiä vapaita" kesällä.

Pääkaupunkiseudulla taas lasten kesähoidon kerrotaan pääsääntöisesti liittyvän juuri siihen, ettei vanhemmillakaan ole kesälomaa. Jos kyse on muusta, varhaiskasvatusyksikön johtajat keskustelevat perheen kanssa.

Arki on kuormittavaa myös lapselle

Suomen Mielenterveys ry:n asiantuntija Arja Taipale muistuttaa, että jos lapsella on ollut runsaasti päiväkotipäiviä ja aikaisia aamuherätyksiä, on se kuormittavaa lapselle, jos siihen ei tule kesälläkään taukoa.

– Vaikuttaa keskittymiskykyyn, voi vaikuttaa siihen, että lapsi on levoton, ehkä jopa aggressiivinen. Voi olla, että lapsi vetäytyy erilaisista tilanteista, voi olla vaikeutta rauhoittua ja rentoutua.

Perheissä on paljon stressiä ja kiirettä, joka voi vaikuttaa negatiivisesti lapseen.

Neuvolassa tilanne usein huomataan

Neuvolan terveydenhoitajilta on tullut Mieli ry:lle viestiä, jossa ollaan huolissaan lasten jaksamisesta.

– Viesti on, että perheet ovat tänä päivänä melko kuormittuneita ja perheissä on paljon sitä kiirettä, stressiä ja sitä kautta se tietysti sitten heijastuu myöskin suoraan lapsiin. Eli kyllä sitä viestiä tulee sieltä ammattilaisten puolelta, että on kuormitusta.