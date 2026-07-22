Kalifornialaisen baseball-seuran Athleticsin tulokaspelaaja Joshua Kuroda-Grauer koki erittäin ikävän loukkaantumisen maanantaina. Hänen kiveksensä vaati leikkaushoitoa.

MLB-sarjan ottelussa Arizona Diamondbacksia vastaan Kuroda-Grauerin, 23, kivekseen tuli repeämä, kun syöttö kimposi mailasta hänen haaroväliinsä 5. vuoroparissa. Kuroda-Grauer makasi lyöntipaikalla maassa yli minuutin ajan, mutta palasi yllättäen vielä peliin ja löi yhden osuman ennen poistumistaan seuraavassa vuoroparissa.

Athletics tiedotti tiistaina, että Kuroda-Grauer on käynyt hätäleikkauksessa Phoenixissa. Hänet on asetettu 10 päivän loukkaantumislistalle.

Athleticsin valmentaja Mark Kotsay ihasteli pelaajansa asennetta.

– Hän vitsaili (sairaalassa). Hän on mahtava persoona. Luulen, että hän on lajihistorian ensimmäinen pelaaja, joka on jatkanut pelaamista, lyönyt osuman ja pelannut puolikkaan ulkovuoron revenneellä kiveksellä, Kotsay sanaili.

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Joshua Kuroda-Grauer vahti Athleticsin kolmospesää ennen loukkaantumistaan.

Athletics voitti ottelun juoksuin 5–2. Kuroda-Grauer löi MLB-uransa ensimmäisen kunnarin ennen loukkaantumistaan.