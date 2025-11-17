Pimeät pyörät aiheuttavat vaaratilanteita liikenteessä. Poliisilla on myös selkeä näkemys valon vilkuttamisesta.

Lumeton marraskuu on ehkä vuoden pimeintä aikaa. Jos pyörän kanssa aikoo liikenteeseen, kannattaa se ehdottomasti tähän aikaan vuodesta varustaa valolla.

Onnettomuustutkintainstituutin vuoden 2022 tutkimuksessa selvisi, että joka neljäs pyöräonnettomuus tapahtui pimeässä ja että puolet onnettomuuksista tapahtui pyörille, joissa ei ollut valoja.

Laki pyörien valoista vaikuttaa selvältä: pyörässä on oltava edessä valkoinen tai vaaleankeltainen ja takana punainen valo. Esimerkiksi riittävä valon voimakkuus jää kuitenkin pyöräilijän oman tulkinnan varaan.

Poliisihallituksen poliisitarkastajan Heikki Kallion mukaan valon pitäisi näkyä eikä sitä pitäisi joutua tihrustamalla etsimään.

– Sen pitää näkyä ja sen pitää näyttää eli valaista polkupyöräilijän omaa reittiä, Kallio linjaa.

Erimielisyyksiä vilkkuvaloista

Yksi asia pyörien valoissa herättää kuitenkin tunteita yli muiden.