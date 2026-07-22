Tehtävään nousevaa Myhailo Drapatyita pidetään laajalti uudistusmielisenä komentajana.
Ukrainan asevoimien uudeksi komentajaksi nousevaa Myhailo Drapatyita, 43, pidetään Ukrainassa uuden upseerisukupolven edustajana, joka on korostanut teknologian hyödyntämistä, armeijan uudistamista ja komentajien henkilökohtaista vastuuta.
Presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti tiistaina nimittävänsä Drapatyin tehtävään Oleksandr Syrskyin seuraajaksi.
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Drapatyin kerrotaan nauttivan laajaa arvostusta armeijassa sekä Ukrainan uudistusmielisten piirien keskuudessa.
Hänen johtamistyylinsä poikkeaa monien mukaan Ukrainan asevoimien neuvostoperinteestä. Drapatyin on kuvailtu kuuntelevan alaisiaan, kannustavan aloitteellisuuteen ja korostavan johtajien vastuuta päätöksistään.
Drapatyi on puhunut taistelutapojen uudistamisen puolesta. Hän on korostanut uuden teknologian, kuten droonien merkitystä sodankäynnissä sekä päätöksenteon nopeuttamista.
Murtautui Mariupoliin sodan alkuvaiheessa
Länsi-Ukrainan Kamjanets-Podilskyissa vuonna 1982 syntynyt Drapatyi valmistui Harkovan panssarijoukkojen instituutista vuonna 2004 ja aloitti palveluksensa 72. erillisessä mekanisoidussa prikaatissa.
Drapatyi nousi laajempaan tietoisuuteen vuonna 2014, kun hänen johtamansa panssaroitu osasto murtautui Mariupoliin Venäjä-mielisten joukkojen pystyttämien barrikadien läpi.