Sähköverkkoyhtiö Carunan toiminta jatkuu omistajavaihdoksesta huolimatta ennallaan.
Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
Leskelän mukaan jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja.
Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti.
Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi eilen ostavansa sähköverkkoyhtiö Carunan. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan ensi vuoden alussa.
1:47Sähkön hinnanvaihtelu tulee jatkumaan myös ensi talvena