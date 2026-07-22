Vanhuksen taposta epäilty mies on vangittu.
Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään noin 80-vuotiaan naisen taposta Kontulassa metroaseman edustalla.
66-vuotias mies vangittiin eilen todennäköisin syin epäiltynä taposta.
Noin 80-vuotias nainen kuoli puukotuksessa Helsingin Kontulassa lauantaina. Poliisin mukaan puukotus tapahtui metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä yhdentoista jälkeen.
Mies poistui metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni.
Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.
2:17Näin kontulalaiset kommentoivat ikäihmisen puukotusta.