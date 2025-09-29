Ryanairin kone teki hätälaskun Toulouseen päihtyneen miesporukan vuoksi.

Ryanairin lento jouduttiin ohjaamaan uudelleen, jotta koneesta saatiin poistettua riehakas miesporukka 26. syyskuuta, kertovat useat mediat, kuten Reuters, Daily Mail ja Echo. Kyseessä oli ilmeisesti polttariporukka.

Silminnäkijöiden mukaan Englannin Lutonista Espanjan Alicanteen matkannut lento ohjattiin Ranskan Toulouseen sen jälkeen, kun tietyt matkustajat käyttäytyivät töykeästi ja äänekkäästi kaataen juomia naisten ja heidän kannettavien tietokoneidensa päälle.

Tämän jälkeen he joutuivat tappeluun toisen matkustajan kanssa, joka moitti heitä.

Erään silminnäkijän mukaan miehet kiroilivat, puhuivat kovaan ääneen rommin laittamisesta kokikseen ja juomien kaatamisesta naisten päälle. Matkustajan mukaan miehet olivat juoneet paljon ennen lentoa.

Alle tunnin lentämisen jälkeen kone laskeutui Toulouseen, ja Ranskan viranomaisia nousi koneeseen.

Miesten poisvieminen tallentui videolle, josta näkyy, miten ainakin yksi miehistä laittaa poliisille vastaan. Moni matkustaja hurraa pidätysten aikana taustalla ja kuvaa tilannetta puhelimillaan.

Ryanairin tiedottaja kertoi, että lennon miehistö hälytti poliisit valmiiksi Toulousen kentälle, ja tällä erää tapaus on käsiteltävänä paikallisella poliisilla.