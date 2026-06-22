Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen.
Jatkossa Puolustusvoimissa kaikille pätevät nykyiset naisten hiusohjeet, joiden mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana.
Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä.
Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista. Esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu.
MTV Uutiset kertoi jo maaliskuussa, että Puolustusvoimat suunnittelee varusmiesten hiuksia koskevan ohjeistuksen yhdenmukaistamista.