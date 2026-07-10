Viranomaisten mukaan ”paljastusoperaatiot” voivat vaikeuttaa rikostutkintaa ja johtaa vääriin käsityksiin rikoksen tapahtumisesta.

Poliisi muistuttaa tiedotteessaan, että yksityishenkilöiden ei tule tarkoituksellisesti esiintyä alaikäisinä erilaisilla keskustelupalstoilla tai sosiaalisessa mediassa tavoitteenaan houkutella aikuisia ottamaan yhteyttä ja paljastaa mahdollisia seksuaalirikollisia.

Rikoskomisario Tommi Juvonen sanoo, että on ymmärrettävää, että moni haluaa suojella lapsia ja puuttua epäiltyyn rikolliseen toimintaan.

– Hyvä tarkoitus ei kuitenkaan tarkoita, että tällainen toiminta olisi tarkoituksenmukaista tai edistäisi rikosten selvittämistä.

Poliisin mukaan niin sanotut ”paljastusoperaatiot” voivat vaikeuttaa esitutkintaa esimerkiksi vaarantamalla todistusaineistoa tai hankaloittaa poliisin mahdollisuuksia selvittää onko epäilty ollut yhteydessä todellisiin alaikäisiin.

Juvosen mukaan sellaisissa tapauksissa syntyy helposti virheellinen käsitys, että rikos olisi automaattisesti tapahtunut.

– Todellisuudessa rikosvastuun arviointi perustuu aina siihen täyttyvätkö rikoksen tunnusmerkit. Eikä pelkkä yhteydenotto henkilöön, jonka uskoo olevan alaikäinen, sellaisenaan välttämättä ole rikos, hän sanoo.

Poliisi toteaa, että mahdolliset rikosepäilyt arvioidaan aina tapauskohtaisesti viestien sisällön, tarkoituksen ja muiden olosuhteiden perusteella.

Poliisi ohjeistaa, että mikäli herää epäilyksiä mahdollisesta rikoksesta tai sen valmistelusta, niin oikea toimintatapa on tallentaa mahdollinen aineisto ja toimittaa se poliisille.

Tiedotteessa todetaan poliisin ymmärtävän, että lasten suojeleminen yhteinen tavoite, mutta muistuttaa, että rikosten selvittäminen kuuluu viranomaiseille.