Droonilennättäjien lähtöpalkka on vajaat 2 000 euroa.

Venäläisellä työpaikkasivustolla etsitään droonilennättäjiä puolustamaan Moskovaa.

Uutistoimisto Reuters kertoo Venäjän suurimman työnhakusivuston HeadHunterin mainostavan droonilennättäjien paikkoja, joihin ei ilmoituksen mukaan tarvita aiempaa kokemusta.

Hakijoilta edellytetään vain teknisiä perustaitoja ja halua kehittyä alalla. Palkka alkaa 150 000 ruplasta, mikä on noin 1 700 euroa kuukaudessa. Palkka jää jälkeen Moskovan keskiansiosta, joka on yli 200 000 ruplaa eli lähes 2 300 euroa.

Ilmoituksessa hakijoita etsitään armeijan vapaaehtoisyksikköön. Yksikön tehtävänä on varmistaa pääkaupungin turvallisuus hyödyntämällä nykyaikaisia ​​teknisiä ratkaisuja ja valvontajärjestelmiä.

1:19 Öljynjalostamoon iskettiin Moskovassa kesäkuussa. Nyt kaupunkiin etsitään uusia droonilennättäjiä.

"Positiivinen yrityskulttuuri"

Ilmoituksessa kerrotaan, että palkatut tulevat työskentelemään huipputeknisillä laitteilla, jotka on suunniteltu suojelemaan kaupunkiympäristöä.