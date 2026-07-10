Esapekka Lappi teki tänä vuonna yllätyspaluun rallin MM-sarjaan.

Lappi vetäytyi kauden 2024 jälkeen kokonaan rallin MM-sarjasta ja hän on sittemmin ajanut täysipainoisesti SM-sarjaa.

Lappi on puhunut moneen otteeseen avoimesti siitä, ettei häntä enää kiinnosta ajaa täysimittaisia MM-sarjan kausia ja on myös korostanut viihtyvänsä erinomaisesti kotikutoisessa SM-sarjassa.

Tämän vuoksi moni yllättyi, kun Lappi vastasi vielä kerran myöntävästi Hyundain kutsuun ja päätti ajaa tällä kaudella yksittäisiä MM-ralleja Hyundain kolmannella autolla.

Seuraavaksi Lappi nähdään niin Viron kuin myös Suomen nopeissa MM-ralleissa, mutta siitä eteenpäin hänen tulevaisuutensa rallin MM-sarjassa on täysin auki.

Onko olemassa sellainen mahdollisuus, että Suomen MM-ralli jää sinun viimeiseksi rallin MM-sarjan pääluokassa ammattilaiskuljettajana?

– No on joo, Lappi vastasi hetkeäkään epäröimättä.

– Ja luulin jo, että se viimeinen kerta on oli jo. Kyllä tässä nyt ollaan jatkoajalla, joten kyllä se varmaan on todella lähellä sitä viimeistä, ellei sitten se viimeinen, Lappi sanoi suoraan.

Lapille on jäänyt hieman hampaankoloon Suomen MM-ralleista viime vuosina ja nyt hän haluaakin vain hyvän - ja kenties viimeisen - muiston Keski-Suomen sorateiltä.

Yksi erityisen hyvä muisto häneltä toki Suomesta jo löytyykin, sillä Lappi ajoi kesällä 2017 uransa ensimmäisen pääluokan voiton Jyväskylässä. Seuraavaa ja toistaiseksi viimeistä pääluokan voittoa saatiinkin odotella sitten aina vuoden 2024 Ruotsin MM-ralliin saakka.

Suomen MM-ralli ajetaan 30. heinäkuuta - 2. elokuuta.