Kahdessa Jollyroom-verkkokaupan myymässä lelussa on havaittu turvallisuuspuutteita.
Jollyroom-verkkokauppa varoittaa kahdesta myymästään vauvanlelusta turvallisuustiedotteella. Vaarasta tiedottaa myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Molemmissa tuotteissa on havaittu tukehtumisvaara. Leluista saattaa irrota pieniä osia, jotka voivat joutua lapsen suuhun.
Näissä tuotteissa tukehtumisvaara
Paloautolelusta saattaa irrota siinä mukana oleva kulkunen.
Jollyroom on havainnut, että joissakin tapauksissa tuotteen kello saattaa irrota.Jollyroom
– Pyydämme kaikkia Classic World Busy Board -aktiviteettilelun (paloauto) ostaneita poistamaan kulkusen välittömästi sekä hävittämään sekä kellon että siihen kiinnitetyn narun. Näiden osien poistamisen jälkeen lelua pidetään edelleen turvallisena käyttää, Jollyroom ohjeistaa sivuillaan.
Alice & Fox -merkin hakkalelusta saattaa sen sijaan valmistusvirheen vuoksi irrota puutapit. Tämäkin voi aiheuttaa lapselle tukehtumisvaaran. Takaisinveto koskee tuotenumeroa 10291728.