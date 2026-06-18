Hankinnan hinta tai ostettavien pommien määrä ei ole tiedossa.
Suomi hankkii uusia liitopommeja F-35-hävittäjiin.
F-35-hävittäjiin hankitaan GBU-53 Small Diameter Bomb II (SDB II) -liitopommeja, joilla isketään maakohteita vastaan.
Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut liitopommien ostamisen tänään 18. kesäkuuta. Asiasta kertoo Puolustusvoimat ja puolustusministeriö.
Häkkäsen mukaan nyt hankittavat liitopommit ovat Suomelle "uudenlainen suorituskyky".
Pommeja kutsutaan myös nimellä "StormBreaker", joka on vapaasti suomennettuna "myrskyn murtaja".
Hankinnan hinta tai ostettavien pommien määrä ei ole tiedossa.
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Tämä on SDB II
Puolustusvoimat kuvailee liitopommien ominaisuuksia monipuolisiksi ja niiden sanotaan mahdollistavan tarkat hyökkäykset keskimatkalta myös liikkuviin kohteisiin vaikeissakin sääolosuhteissa.
SDB II -liitopommeilla on noin 70–110 kilometrin kantama. Kantama riippuu siitä, hyökätäänkö niillä liikkuvaa vai paikallaan pysyvää kohdetta vastaan.