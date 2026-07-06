Tänään palveluksensa aloittaa yli 12 000 uutta alokasta.

Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta.



Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana.



Alokkaista noin 9 700 aloittaa Maavoimien joukko-osastoissa, noin 1 700 Merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 Ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.