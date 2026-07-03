Suomen puolustusta vahvistetaan ruotsalaishankinnoilla.
Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo.
Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut Puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS 70 NG -ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta.
Hankittavan järjestelmän ominaisuudet parantavat kykyä lennokkien ja miehitettyjen lentolaitteiden torjumiseen. Sillä vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella.
– Erilaisiin uhkiin varautumisessa on oltava oikeat ja ajanmukaiset välineet kuhunkin tarpeeseen. Tämä hankinta on yksi pala laajassa kokonaisuudessa, puolustusministeri Häkkänen sanoo tiedotteessa.
Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvolisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa.