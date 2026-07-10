MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi ennakoi jalkapallon MM-kisojen puolivälieräottelua Espanja–Belgia melko eksoottisissa maisemissa perjantaina.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Espanjan ja Belgian välinen huippuottelu jatkaa MM-turnauksen puolivälierävaihetta perjantai-iltana.
MM-jalkapalloa pelataan parhaillaan kuitenkin myös Suomessa – nimittäin suopotkupalloa Hyrynsalmella Kainuussa. Noin 150 joukkueen ja yli tuhannen pelaajan turnaus käydään perjantaina ja lauantaina.