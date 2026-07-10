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Antti Niemi repeili kesken MM-ennakkonsa – vieressä ihmisiä upoksissa: "Tätä minä en ole vielä nähnyt"

3:09 Antti Niemi naureskeli MM-suopotkupalloilijoiden yrityksille – ennakoi myös illan MM-ottelun Espanja–Belgia.

Julkaistu 46 minuuttia sitten

MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi ennakoi jalkapallon MM-kisojen puolivälieräottelua Espanja–Belgia melko eksoottisissa maisemissa perjantaina. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Espanjan ja Belgian välinen huippuottelu jatkaa MM-turnauksen puolivälierävaihetta perjantai-iltana. MM-jalkapalloa pelataan parhaillaan kuitenkin myös Suomessa – nimittäin suopotkupalloa Hyrynsalmella Kainuussa. Noin 150 joukkueen ja yli tuhannen pelaajan turnaus käydään perjantaina ja lauantaina.

– Olen nähnyt 50 vuotta jalkapalloa, ensin pelaajana ja sitten valmentajana. Tätä minä en ole vielä nähnyt. Mahtava fiilis! Antti Niemi fiilisteli naureskellen, kun samaan aikaan pelaajat hänen vieressään upposivat suohon.

Ranskan esitystä Marokkoa vastaan (2–0-voitto) Niemi piti erittäin väkevänä.

Tämän illan ottelussa Espanja on Niemen mukaan selkeä suosikki. Huippujoukkue ei ole päästänyt turnauksessa vielä maaliakaan, eikä tähän Niemen mielestä tule muutosta vielä tänäänkään.

– Espanja puolustaa tällä hetkellä todella hyvin. Jos mietitään, että miten voitetaan mestaruuksia, niin kyllä se on puolustamisen kautta. Tällä hetkellä Espanja on todella vakuuttava, Niemi summaa.

Löytyykö Ranskalle pysäyttäjää? Entäs missä on Belgian yllätyssauma? Kuuntele Niemi MM-arvio yllä olevalta videolta ja tutustu samalla myös MM-suopotkupallon tunnelmiin.

Jalkapallon MM-kisojen p uolivälierät

Ranska–Marokko 2–0

Perjantai 10.7.

Espanja–Belgia klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Sunnuntai 12.7.

Norja–Englanti klo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Argentiina–Sveitsi klo 04.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

Antti Niemeltä MM-ennakko suopotkupallokisoista | MTV Uutiset