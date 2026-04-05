Färjestadin Emil Larmi vaihdettiin pahannäköisen törmäyksen jälkeen pois maalilta SHL-puolivälierien ratkaisuottelussa.

Rögle-hyökkääjä Albin Sundsvik pelasi kiekkoa ilmasta, kun hän ajoi Emil Larmin vartioimalle Färjestadin maalille Ruotsin jääkiekon pääsarjan SHL:n seitsemännessä puolivälieräottelussa.

Heti kiekkoon osuttuaan ruotsalainen törmäsi vauhdilla suomalaismaalivahtiin. Larmin pää otti kontaktissa rajun oloisen osuman.

Suomen maajoukkueesta tuttu maalivahti ehti olla jään pinnassa noin kymmenen sekuntia, kun hän yritti nousta uudelleen pystyyn. Larmi horjahti kuitenkin välittömästi uudelleen kumoon.

Häntä tutkailtiin pitkään jään pinnassa. Ylös lopulta noustuaan suomalainen elehti voimakkaasti Röglen kannattajille, jotka esittivät filmaaja-huutoja.

Kaukalosta pois luistelleen Larmin tilalle maalille vaihdettiin Melker Thelin. Käynnissä oli toinen erä ja pelikello oli ajassa 25.11.

Larmiin törmännyt Sundsvik oli ohjattu ensin jäähyaitioon, mutta videotarkistelun jälkeen tuomaristo päätti, että maalivahdin alueen ulkopuolella tapahtuneesta törmäyksestä ei tuomita jäähyä.

Tilanne on katsottavissa ylälaidan videolta.

Kotijoukkue Rögle johti ottelua tapahtumahetkellä 3–1 ja voitti matsin lopulta 4–1. Larmille kertyi 11 torjuntaa ja kolme päästettyä maalia.

4–3-voitoin välieriin edennyt Rögle teki historiaa. Siitä tuli SHL-historian ensimmäinen joukkue, joka on voittanut pudotuspelisarjan hävittyään ensimmäiset kolme ottelua.

Rögle kohtaa keskiviikkona käynnistyvässä välieräsarjassa Växjön.