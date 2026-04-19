"Tunteet kuohuivat" olisi alimitoitetusti sanottu Sveitsin finaaliavauksesta. Ottelu päättyi aggressiivisin välikohtauksin.
Vierasjoukkue Fribourg-Gottéron päihitti lauantai-iltana Davosin 3–2 Sveitsin jääkiekkoliigan ensimmäisessä loppuottelussa.
Tapahtumat äityivät hurjiksi taiston lopussa. Davosin Brendan Lemieux taklasi viime sekunneilla Christoph Bertschya rajusti ja sai myös ulosajon.
Samaan syssyyn Davosin Simon Seller niittasi poikittaisella mailalla kiekotonta pelaajaa Filip Zadinaa selkään. Kaksikko alkoi tapella. Kummallekin tuomittiin 2+2 minuutin käytösrangaistus.
Tunteet eivät räiskyneet pelkästään jäällä. Katsoja provosoi Fribourg-Gottéronin joukkuetta vaihtopenkin takana olleen pleksin päälle hypäten ja sieltä huudellen.
Fribourg-Gottéronin alkoivat paiskoa mailoillaan raivokkaasti pleksiin.
Joukkueen päävalmentaja Roger Rönnberg puhisi katsojavälikohtauksesta medialle.
– Nämä ovat aikuisia, jotka menevät kotiin ja katuvat käytöstään. Tullessasi lasten kanssa jääkiekko-otteluun sinun on oltava roolimallina. Toivon, että Davos pyytää anteeksi emmekkä näe näitä ihmisiä kolmannessa ottelussa, ruotsalaisluotsi sanoi Blickin mukaan.
Sveitsiläislehti raportoi turvahenkilöstön heittäneen katsojan lopulta ulos.
Vaihdossa ollut Fribourg-Gottéronin puolustaja mukaan Davos-fanit sylkivätkin hänen päälleen.