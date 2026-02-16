Ruotsi on Milano-Cortinan talviolympialaisten mitalitaulukossa komeasti viidentenä, mutta maanantaina länsinaapuri koki suuren pettymyksen curlingissa.
Miesten curlingin hallitseva olympiavoittaja Ruotsi kärsi jo viidennen tappionsa Cortina d'Ampezzon turnauksessa, ja se sinetöi joukkueen karsiutumisen mitalipeleistä.
Kapteeni Niklas Edinin kipparoiman Ruotsin välierähaave murskaantui selvällä 3–7-tappiolla Saksalle. Edinin joukkue on voittanut kisojen kuudesta ottelustaan vain yhden, ja nyt edessä on kolme merkityksetöntä olympiaottelua.
Ruotsin lajiasiantuntijat antoivat joukkueelle kovaa kritiikkiä Saksa-ottelussa.
– On tuskallista todistaa tätä fiaskoa, yleisradioyhtiö SVT:n asiantuntija Eva Lund sanoi.
Edin kipparoi Ruotsin olympiavoittoon Pekingissä 2022. Vuonna 2018 joukkue oli olympiahopealla ja 2014 olympiapronssilla.
Edin on johtanut Ruotsin myös peräti seitsemään maailmanmestaruuteen.
Ruotsi on jo voittanut Milano-Cortinan curlingissa yhden kultamitalin, sillä Isabella ja Rasmus Wranå olivat parikilpailun kärkipari. Naisten curlingturnauksessa Ruotsi on voittanut kaikki kuusi otteluaan.