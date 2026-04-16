Takaa-ajo päättyi sumputukseen, jossa poliisi iski voimalla kohteeseen.
Lokakuussa 2022 Vantaalla koettiin tilanne, jossa huumeiden vaikutuksen alaisena ollut kuljettaja ei pysähtynyt poliisin pysäytysvaloihin, vaan lähti karkuun.
Takaa-ajossa oli useita vaarallisia tilanteita.
Kesken takaa-ajon kaahari pysähtyi ja peruutti takanaan ollutta poliisiautoa päin, minkä seurauksena poliisi löi päänsä tuulilasiin.
Videolle tallentui takaa-ajon päättyminen, jossa poliisi onnistui sumputtamaan kaaharin kahden poliisiauton väliin.
Lue myös: Puolasta saapui ryhmä räjäyttämään pankkiautomaatteja – videolle tallentui yöllinen operaatio
Kojelautakameravideolla näkyy, kuinka poliisi otti 30 sekunnissa tilanteen haltuun.
Sumputuksessa vaurioituivat molemmat poliisiautot. Poliisi hyökkäsi voimalla kohdeautoon rikkomalla sen ikkunat. Kuljettaja saatiin ulos autosta, ja apukuljettajan paikalla ollut henkilö taltutettiin etälamauttimella.
Kaaharille aiheutui korvattavaa yli 10 000 euroa.
Kaaharin tuomio piti sisällään kahdeksan eri syytekohtaa, joista vakavimmat liittyivät Rikospaikka-ohjelmassa nähtyyn takaa-ajoon. Mies tuomittiin viiden kuukauden ehdottomaan vankeuteen.
Tapahtumat esitettiin Rikospaikka-ohjelman Peitemies-osiossa, jossa käsitellään videolle tallentuneita rikoksia.