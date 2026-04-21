Autovarkaus johti hurjaan takaa-ajoon viime sunnuntaina Järvenpäässä.

Järvenpäässä sijaitsevaan autoliikkeeseen murtauduttiin sunnuntai-iltana 19. huhtikuuta ja vietiin pakettiauto. Itä-Uudenmaan poliisi pääsi epäillyn kannoille verekseltään.

– Poliisin partio sai hätäkeskuksen kautta tehtävän kohteeseen iltakahdeksalta. Ilmoitustietojen mukaan joku oli murtautunut sisälle autoliikkeeseen ikkunan rikkomalla, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Anssi Murto kertoo tiedotteessa.

Ensimmäisenä kohteeseen saapunut partio havaitsi autoliikkeen ikkunan olevan rikki. Siinä samassa autoliikkeen sisälle sytytettiin valot.

Tämän jälkeen myös liikkeessä sisällä olleeseen autoon syttyi valot ja sisällä oleva henkilö kävi nostamassa nosto-ovea auki ajaakseen auton pihalle.

– Tässä vaiheessa kohdehenkilöä käskytettiin, mutta mies ei totellut poliisin käskytystä vaan pakeni autolle ja alkoi ajamaan autolla autoliikkeen sisältä nosto-ovea päin ja sen läpi. Poliisi joutui ottamaan juoksuaskeleen pois alta, ettei kohdehenkilö ajanut autolla hänen päälleen, Murto sanoo.

Tilanteessa vaurioitui myös nosto-ovien edessä sijainnut auto, johon epäilty törmäsi.

Epäilty lähti pakenemaan anastamallaan pakettiautolla Mikontietä Sipoontien suuntaan. Mikontien ja Sipoontien risteyksessä epäilty ajoi poliisiauton keulaan aiheuttaen vaurioita.