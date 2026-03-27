MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Iranin ja Lähi-idän tilannetta.
Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Iraniin ja tappoivat Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein.
Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä muihin kohteisiin Lähi-idässä.
Tärkeimmät käänteet Lähi-idän tilanteessa nyt
- Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat.
- Iran on kiistänyt suorat keskustelut, mutta myöntänyt viestinvaihdon välittäjävaltioiden kautta.
- Trumpin mukaan Yhdysvallat lykkää iskujaan Iranin voimalaitoksiin 10 päivällä.
Perjantai 27. maaliskuuta
5.31 WSJ: Iran ei pyytänyt 10 päivän taukoa sen energialaitoksiin kaavailtuihin iskuihin, sanovat välittäjälähteet
Iran ei ole pyytänyt kymmenen päivän taukoa maan energialaitoksiin kaavailtuihin iskuihin, sanovat rauhanneuvotteluiden välittäjät Wall Street Journalin mukaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti torstaina, että Yhdysvallat lykkää Iranin energialaitoksiin suunniteltuja iskuja kymmenellä päivällä huhtikuulle. Trumpin mukaan kyse oli Iranin hallinnon pyynnöstä.