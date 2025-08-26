Vivian Nick paljastaa yksityiskohtia hänen ja Roope Salmisen häistä

Vivian Nick nähdään Pirunpeli -ohjelmassa.
Juontaja Roope Salminen ja podcastaaja Vivian Nick ilmoittivat kihlautuneensa pari viikkoa sitten 20. elokuuta julkaistussa Ootsä kuullut tästä -podcastinsa jaksossa.
Nick paljastaa MTV Uutisille, milloin häitä on tarkoitus tanssia, vaikka itse kosintatilanteesta hän on salaperäisen vaitonainen.
– Kosinta oli meidän näköinen ja vastasi toiveita.
Nick kertoo, että juhlien suunnittelu on hyvässä vaiheessa ja toteaa, että häistä tulee ennen kaikkea hauskat juhlat.
– Ensi vuonna on häät ja sanoisin, että ne ovat keskisuuret. Meillä on paljon ystäviä ja molemmilla on isot perheet.
Nick nähdään kilpailijana pian MTV3-kanavalla alkavassa Pirunpeli-ohjelmassa.