Vivian Nick paljastaa yksityiskohtia hänen ja Roope Salmisen häistä

Julkaistu 31 minuuttia sitten
Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Katja Lintunen

katja.lintunen@mtv.fi

Vivian Nick nähdään Pirunpeli -ohjelmassa.

Juontaja Roope Salminen ja podcastaaja Vivian Nick ilmoittivat kihlautuneensa pari viikkoa sitten 20. elokuuta julkaistussa Ootsä kuullut tästä -podcastinsa jaksossa. 

Nick paljastaa MTV Uutisille, milloin häitä on tarkoitus tanssia, vaikka itse kosintatilanteesta hän on salaperäisen vaitonainen.

– Kosinta oli meidän näköinen ja vastasi toiveita.

Nick kertoo, että juhlien suunnittelu on hyvässä vaiheessa ja toteaa, että häistä tulee ennen kaikkea hauskat juhlat.

– Ensi vuonna on häät ja sanoisin, että ne ovat keskisuuret. Meillä on paljon ystäviä ja molemmilla on isot perheet.

Nick nähdään kilpailijana pian MTV3-kanavalla alkavassa Pirunpeli-ohjelmassa.

Pirunpeli MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 17.9. klo 20 alkaen. MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon finaalia lukuun ottamatta.

