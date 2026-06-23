Tidjân Ba ja Heidi Kytö joutuivat pitämään suhteensa pitkään salassa.

Laulaja Tidjân Ba ja Kolmiodraama-sarjasta tuttu Heidi Kytö kihlautuivat vuosi sitten. Pariskunta joutui pitämään suhteensa pitkään salassa, sillä Kytö oli mukana Kolmiodraama-rakkausrealityssä ja viimeinen jakso nähtiin Maikkarilla helmikuussa. Ohjelma oli kuvattu jo kesällä 2024.

Pariskunta juhlisti kihlajaisten vuosipäivää juhannuksena ja sen kunniaksi he julkaisivat rakkaudentäyteisiä videoita.

– Vuosi sitten sanoimme kyllä. Sen jälkeen olemme kulkeneet läpi hetkien, jotka ovat haastaneet meitä, kasvattaneet meitä ja opettaneet meille enemmän rakkaudesta kuin olisimme koskaan voineet kuvitella, pari kirjoittaa.

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Kytö kertoi MTV Uutisten haastattelussa helmikuussa, että he juhlivat tulevana kesänä häitään.