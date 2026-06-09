Tempation Island Suomesta tuttu Valto Harvistola meni naimiisiin Big Brotherista tutun Laura Luodon kanssa.

Temptation Island Suomi -ohjelmassa keväällä 2020 nähty Valto Harvistola meni naimisiin Big Brother -ohjelmassa nähdyn Laura Luodon kanssa 6. kesäkuuta.

Pariskunta kertoo ilouutisesta Instagramissa.

–Mr & Mrs Harvistola 06.06.26, he kirjoittavat hääkuviensa yhteydessä.

Ensimmäisessä kuvassa he ovat luultavasti hääautossaan ja toinen kuva on otos polaroid-kuvasta, jossa tuore hääpari poseeraa.

Kuvia voit selata nuolikuvakkeesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kaksikko meni kihloihin Pariisissa kesäkuussa 2025.

Valto osallistui Tempation Island Suomi -ohjelman seitsemännelle kaudelle kanssa, mutta kuvausten jälkeen he erosivat.