Ronnie O'Sullivan, 50, on väläytellyt siirtymisellä pienemmille biljardipöydille snookeruransa jälkeen. Mark Williams ei ole lähdössä ikätoverinsa suunnittelemalle polulle.

Ronnie O'Sullivan jahtaa edelleen tosissaan ennätyksellistä kahdeksatta maailmanmestaruutta snookerissa. Kello käy kuitenkin kovaa vauhtia 50-vuotiaan legendan kohdalla, joten englantilaistähti on jo alkanut väläytellä mahdollisilla uusilla urapoluilla.

Eniten hän on puhunut niin sanotusta kiinalaisesta kasipallosta eli heyballista, jota pelataan pienemmällä snookerpöydällä pool-biljardin palloilla. Lajissa pussien ja pallojen suhde on siis selvästi tiukempi kuin snookerissa tai normaalissa pool-biljardissa.

Heyball on tällä hetkellä erittäin kovassa nosteessa.

– Se on todellakin eri laji. Se on kuin pyytäisi (tennislegenda) Roger Federeriä pelaamaan pöytätennistä lajin kiinalaishuippua vastaan ja odottaa hänen voittavan, O'Sullivan on kuvaillut.

O'Sullivan sanoo, että tällä hetkellä kyse on vielä kokeilusta, uusien virikkeiden hakemisesta.

– Et voi pelata snookeria ja yrittää samaan aikaan pelata poolia. Se on mahdotonta. Jos päätän pelata poolia kokopäiväisesti, en voi enää palata snookerin pariin.