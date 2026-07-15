Argentiina kohtaa tänään Englannin MM-välierässä heille menestyksekkäiksi osoittautuneissa tummansinisissä pelipaidoissa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Argentiinan kakkosväreissä, tummansinisissä paidoissa on ollut taikaa MM-tasolla juuri Englantia vastaan.
Vuoden 1986 MM-kisojen puolivälierässä Argentiina kaatoi Englannin 2–1 paljon puhetta herättäneillä osumilla.