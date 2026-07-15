Argentiinalla kaksi "neutralisoitavaa" kohdetta MM-välierässä

Latvia ja Liettua syyttävät Venäjää iskujen suunnittelusta Baltiaan ja Puolaan

Scaloni on varma, että Argentiinalla on ottelussa tarpeeksi halua ja kunnianhimoa.

– Meidän pitää pysyä pallossa ja pelata sillä, missä olemme aina olleet vahvimmillamme, Scaloni toteaa.

Scalonin otettua maajoukkueen komentoonsa vuonna 2018 Argentiina on selvinnyt MM-kisoissa kahdesti ja Copa Americassa kolmesti vähintään välierävaiheeseen. MM-kulta tuli 2022, Copa American mestaruus 2021 ja 2024.

– Meillä on hieman kokemusta tällaisista otteluista. Se ei anna todellista etua, mutta ehkä se rauhoittaa pelaajia ottelun alla, ja sen olemme ansainneet, Scaloni summaa.