Argentiinan on pystyttävä pysäyttämään Englannin Harry Kane ja Jude Bellingham MM-välierässä, puolustavan maailmanmestarin päävalmentaja Lionel Scaloni linjaa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Lionel Messi on kahdeksalla maalillaan kannatellut Argentiinan joukkuetta MM-kisoissa. Englannilla on ollut sen sijaan kaksi keihäänkärkeä, Harry Kane ja erityisesti pudotuspelivaiheessa kunnostautunut Jude Bellingham.