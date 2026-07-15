Haluaisitko tanssia kesän juhlissa, mutta et osaa? Jo yhden tanssin opettelu auttaa alkuun, kannustaa tuttu opettaja.
Humppa on yksi niistä tansseista, joita pääsee kokeilemaan tanssilavoilla takuuvarmasti, toteaa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tuttu tanssinopettaja Matti Puro. Ensimmäisenä kannattaa hänen mukaansa kuitenkin opetella foxtrot, jos tanssin alkeet ovat hakusessa.
– Foxissa on helppo rytmi, ja sitä soitetaan paljon. Samaa askellusta pystyy käyttämään tangossa ja samaa rytmiä fuskussa, Puro kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.
– Sillä saa tapettua monta kärpästä yhdellä iskulla.
Lue myös: Tanssinopettaja kertoo, voiko nainen viedä paritanssissa: "Vuosi on 2025"
Humppa on hauskaa
Humppaa Puro kuvaa ennen kaikkea hauskaksi tanssiksi.
– Eikä se ole vaikea myöskään, Puro kommentoi.
Puron mukaan humpatessa ei tarvitse turhaan hienostella vaan voi vain nauttia iloisesta ja rennosta meiningistä.
Helpoimmillaan humppaa voi askeltaa jopa kävellen.