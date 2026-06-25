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Noitatohtori väitti kironneensa Englannin supertähden – lepyttelee nyt: Älä loukkaannu

Harry Kane sai nyt huojentavan uutisen – sikäli kuin noitatohtoria haluaa uskoa.

Harry Kane sai nyt huojentavan uutisen – sikäli kuin noitatohtoria haluaa uskoa. /All Over Press

– Olen osoittanut aiemmin, mihin olen kykeneväinen, joten tiedän, millaista työtä minun täytyy tehdä hänet pysäyttääkseni. Olen hyvin kuuluisa ennustuksistani. En toivo hänelle vakavia vammoja. Se riittää juuri pysäyttämään hänet maatani vastaan, noitatohtori lausui muun muassa .

Englanti jäi tiistaina jalkapallon MM-kisojen L-lohkon taistossa maalittomaan tasapeliin Ghanaa vastaan. Ottelun alla ghanalainen noitatohtori Nana Kwaku Bonsam ilmoitti "tehneensä töitä" Englannin supertähtihyökkääjä Harry Kanen kanssa.

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Noitatohtori väitti kironneensa Englannin supertähden – lepyttelee nyt: Älä loukkaannu

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Englannin turnausavauksessa, 4–2-voitossa Kroatiaa vastaan, Kane oli iskenyt kaksi maalia. Ghanaa vastaan hyökkääjä kuitenkin tuhlasi huippupaikan, ja hänen antinsa jäi vaisuksi.

Bonsam ei halua pitää englantilaishuippua pidempään piinassa.

– Olen maailman mahtavin spiritualisti. Aion nyt vapauttaa Harry Kanen, jotta hän voi maalata seuraavassa ottelussaan. Harry, tulen luoksesi. Älä loukkaannu. Olemme ystäviä, noitatohtori pudotteli tuoreeltaan sosiaalisessa mediassa .

Hän sanoi myös LBC:lle poistaneensa kirouksen Kanelta.

Ghanalaisherran nimi kääntyy "keskiviikon paholaiseksi". Hän on aiemmin ottanut "tililleen" muun muassa polvivamman, joka uhkasi vuonna 2014 Portugalin suurhyökkääjä Cristiano Ronaldon pääsyä MM-kisoihin.

– Tätä vammaa ei voi ikinä yksikään lääkäri parantaa. He eivät voi nähdä, mikä vamman aiheuttaa, koska se on hengellinen. Tänään se on hänen polvensa, huomenna hänen reitensä, seuraavana päivänä jotakin muuta, mies sanoi tuolloin.