Ghanalainen noitatohtori väitti pysäyttäneensä Harry Kanen.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Englanti jäi tiistaina jalkapallon MM-kisojen L-lohkon taistossa maalittomaan tasapeliin Ghanaa vastaan. Ottelun alla ghanalainen noitatohtori Nana Kwaku Bonsam ilmoitti "tehneensä töitä" Englannin supertähtihyökkääjä Harry Kanen kanssa.
– Olen osoittanut aiemmin, mihin olen kykeneväinen, joten tiedän, millaista työtä minun täytyy tehdä hänet pysäyttääkseni. Olen hyvin kuuluisa ennustuksistani. En toivo hänelle vakavia vammoja. Se riittää juuri pysäyttämään hänet maatani vastaan, noitatohtori lausui muun muassa .