Haltialan tilan lelujahti joudutaan laittamaan uusiksi.
Helsinkiläisen Haltialan tilan järjestämä lelujahti ei mennyt suunnitelmien mukaan, käy ilmi tilan -julkaisusta.
Eilen tiistaina julkaistussa päivityksessä kerrotaan, että Haltialan tilalla järjestettiin perjantaina 10. heinäkuuta leluljhti, jossa yli tuhat lelua piilotettiin ympäri tilan pihapiiriä.
Haltialan tilan julkaisu. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Päivityksessä kerrotaan, että tapahtuma oli iso menestys, sillä lapsia tuli paikalle paljon.
Leluja alettiin hamstrata
Tapahtuma sai kurjan käänteen.
– Painotimme viestinnässä, että jokaisella olisi yksi lelu. Jouduimme kuitenkin harmiksemme toteamaan, että useat aikuiset keräsivät leluja jopa useita laukullisia jo ennen tapahtuman alkua, julkaisussa kerrotaan.
– Tämän vuoksi emme järjestä vastaavaa tapahtumaa uudelleen tällä konspetilla, julkaisussa kerrotaan vielä.
Vastaisuudessa lelujen sijaan ympäristöön aiotaan piilottaa tarrat, joita vastaan lelun voi käydä hakemassa.
Julkaisu on saanut osakseen runsaasti huomiota ja moni on kommentoinut sitä ihmetellen aikuisten käytöstä.
MTV Uutiset tavoitti Haltialan tilan pehtoorin ja liiketoiminnan operatiivisen johtajan Eeli Karjulan, joka ei halunnut kommentoida tapahtunutta enempää.