Yhdysvaltalainen golftähti Wyndham Clark tähtäsi uransa toiseen U.S. Open -voittoon sunnuntaina Shinnecock Hillsin kentällä New Yorkin osavaltiossa.

Clark, 32, kirjautti major-kisassa voittotuloksen –4 ja peittosi toiseksi tulleen maanmiehensä Sam Burnsin yhdellä lyönnillä. Eteläkorealainen Tom Kim (–1) oli kolmas.

Mestaruudesta 4,5 miljoonan dollarin eli reilun 3,9 miljoonan euron palkintosekin saanut Clark oli New Yorkissa fanien hampaissa. Iso osa yleisöstä lähti lauantaina kentältä ennen kuin Clark oli päättänyt 3. kierroksensa. Lisäksi hänelle huudeltiin suoritusten yhteydessä.

Taustalla ovat Clarkin raivokkaat tempaukset. Vuosi sitten U.S. Openissa Clark teki tuhoa Oakmont-kentän historiallisissa pukutiloissa, mikä toi hänelle porttikiellon kyseiselle klubille ja muitakin sanktioita. Saman kesän PGA Championship -kisassa hän heitteli vihaisena draiveriaan.

– New York ei oikein pitänyt minusta. Rakastan teitä, kaverit, Clark kommentoi voittonsa jälkeen.

– Mutta ymmärrän sen. Tämä on osittain itse aiheutettua, kun tein ikäviä asioita vuosi sitten. Kadun niitä todella.

Clark kertoi repineensä huumoria aiheesta caddiensa David Pelekoudasin kanssa.

– Kun kuulin jonkun kannattavan minua, vitsailin, että "tuolla on yksi henkilö, joka pitää minusta", turnauksen myös vuonna 2023 voittanut Clark totesi.