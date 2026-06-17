Corentin Moutet viljeli sarjatulella f-sanaa englanninkielisessä haastattelussa.

Corentin Moutet ei tv-haastattelussa etiketeistä välittänyt, vaan kiroili kuin sanonnan mukainen merimies päihitettyään ranskalaismaanmiehensä Giovanni Mpetshi Perricardin kolmieräisessä trillerissä Queen’s Clubin tennisturnauksen avauskierroksella Lontoossa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n toimittaja Jenny Drummond kysyi Moutet'lta, miten vaikeaa miehen oli palauttaa Mpetshi Perricardin noin 230 kilometriä tunnissa lataamaa syöttöä ottelupallotilanteessa. Moutet heitti englanninkielistä fuck-sanaa käyttäen, että "olin, että v***u".

– Ei f-pommeja, kiitos, Drummond pyysi.

Moutet vain lisäsi kierroksia.

– V***u, v***u, v***u, ranskalainen latoi.

– Ei, ei, ei, Drummond parkaisi.

Toimittaja pyysi pelaajan kielenkäyttöä anteeksi, sanoi esittävänsä viimeisen kysymyksen ja pyysi Moutet'lta siistiä kielenkäyttöä. Kysymys koski sitä, millaista oli voittoa.

– V***u, v***u, v***u, Moutet sanoi jälleen.

Toimittaja pyysi jälleen "anteeksi kaikilta" ja totesi, että "meidän täytyy parantaa tuota seuraavalle kierrokselle". Haastatteluun mahtui kaikkiaan seitsemän samaa kirosanaa.

Toimittaja ja tenniskommentaattori José Morgado on jakanut haastattelupätkän X-tilillään.

Moutet puolusteli kielenkäyttöään vastauksella sensuroituun Instagram-videoon.

– Se oli minulta vain vitsailua, toivottavasti ette loukkaantuneet. Kiitos rakkaudesta, hän kirjoitti.

Sakkoa tulossa

Moutet saa BBC:n mukaan ATP-kattojärjestöltä todennäköisesti sakot kiroilustaan.

Miestä on jo aiemmin urallaan rangaistu käytöksestään. Vuonna 2022 hänet heitettiin ulos Adelaiden turnauksesta kiroilusta tuomarille. Ranskan tennisliitto tuomitsi käytöksen ja pudotti pelaajan samana vuonna taloudellisilta tuiltaan.