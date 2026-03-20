Snookertähti Ronnie O'Sullivan on löytänyt peliinsä aivan uuden vaihteen World Open -turnauksessa Kiinassa.
Perjantaina O'Sullivan teki snookerhistoriaa puolivälieräottelussa Ryan Dayta vastaan. Seitsenkertainen maailmanmestari pussitti avauserässä ennätyksellisen 153 pisteen lyöntisarjan, kun hän pääsi aloittamaan lyöntivuoronsa vapaapallosta Dayn tekemän virheen jälkeen.
Maksimi kyseisestä tilanteessa aloittaessa on 155, kun snookerin virallinen maksimibreikki (15 punaista, 15 mustaa ja väripallot) on puolestaan 147 pistettä. Edellinen kilpaottelujen ennätys oli Jamie Burnettin vuonna 2004 pussittama 148.
O'Sullivan kommentoi saavutustaan videolla sosiaalisen median tileillään ottelun jälkeen.
– Se oli melko hieno hetki. Olen erittäin iloinen, että onnistuin siinä. Kiitos onnitteluista.