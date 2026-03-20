Perjantaina O'Sullivan teki snookerhistoriaa puolivälieräottelussa Ryan Dayta vastaan. Seitsenkertainen maailmanmestari pussitti avauserässä ennätyksellisen 153 pisteen lyöntisarjan , kun hän pääsi aloittamaan lyöntivuoronsa vapaapallosta Dayn tekemän virheen jälkeen.

Viime vuosina harvoin pelannut ja edellisen kerran kilpapöydillä helmikuun alussa ollut O'Sullivan tuntuu löytäneen Kiinassa aivan uuden vaihteen. Hän on hävinnyt neljässä pelaamassaan ottelussa vain neljä erää, ja Daytakin vastaan hän pussitti ennätyksen lisäksi sarjat 62, 95, 103 ja 110. Lopputulos oli 5–0.