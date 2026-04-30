Snookerin MM-kisojen välieräparit ovat selvillä. John Higginsille puolivälierissä taipunut Neil Robertson esitti todennäköisesti turnauksen tähän mennessä upeimman lyönnin keskiviikkoiltana.

Robertson villitsi Crucible-teatterin yleisön ottelun 22. erässä. Hän napautti toisessa päässä olleen punaisen pallon vallin kautta keltaiseen ja siitä ohjurina keskipussiin (video alla).

– Mikä lyönti, taianomainen lyönti. Luultavasti MM-kisojen upein lyönti. Uskomaton, TNT Sportsin asiantuntijana ollut vuoden 1986 maailmanmestari Joe Johnson hehkutti.

Ottelun ratkaisusessio oli muuten vuoden 2010 mestarin Robertsonin osalta synkkä. Hän menetti ottelussa 9–6-johtonsa ja taipui lopulta erin 10–13 nelinkertaiselle maailmanmestarille Higginsille.

Skotlantilainen Higgins kohtaa välierissä Shaun Murphyn, vuoden 2005 maailmanmestarin. Toisella puolella kaaviota iskevät yhteen ensimmäistä MM-titteliään jahtaavat Mark Allen ja Wu Yize.

Snookerin MM-kisojen välierät

John Higgins (5) – Shaun Murphy (8)

Mark Allen (14) –