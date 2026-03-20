Ronnie O'Sullivan on tehnyt hetki sitten snookerhistorian kaikkien aikojen suurimman pistesarjan kilpaottelussa. Hän onnistui pussittamaan 153 pistettä peräjälkeen ottelussa Ryan Dayta vastaan.
O'Sullivan teki Kiinassa pelattavan World Open -turnauksen puolivälierän avauserään 153 pisteen breikin. Snookerin maksimibreikki on 147 pistettä, mutta jos sarjan saa aloittaa vapaapallolla vastustajan virheen jälkeen, kuten O'Sullivan juuri teki, pistepotti voi kasvaa jopa 155 pisteeseen.
O'Sullivan ei kuitenkaan pystynyt pussittamaan mustaa palloa jokaisen punaisen jälkeen, joten hänen oli tyytyminen 153 pisteeseen. Se on silti kaikkien aikojen ennätys.
– On etuoikeus olla täällä katsomassa tätä. Ja selostaa tätä, kommentaattori Neal Foulds totesi lähetyksessä TNT Sportsin mukaan.
Edellinen ennätys, 148, oli Jamie Burnettin hallussa vuodelta 2004.
Ottelu on kesken O'Sullivanin johtoasemassa 2–0. Välieräpaikka irtoaa viidellä erävoitolla.